Nie żyje Zbigniew Rusek, były siatkarz reprezentacji Polski

Zbigniew Rusek urodził się 2 października 1938 roku w Mysłowicach. Jako siatkarz siedmiokrotnie sięgał po mistrz Polski. W barwach narodowych wystąpił 129 razy zdobywając brązowy medal Letniej Uniwersjady (1959). Po zakończeniu zawodniczej kariery pracował jako szkoleniowiec polskich i francuskich drużyn klubowych i reprezentacyjnych.

W latach 1954-1958 był zawodnikiem Stali Mielec. W 1958 rozpoczął studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Z drużyną AZS-AWF Warszawa sięgnął po mistrzostwo Polski w latach 1958, 1959, 1960, 1961 i 1963 oraz wicemistrzostwo kraju w 1962 roku. Od roku 1963 występował w barwach Legii Warszawa, z którą zdobył mistrzostwo Polski w 1964 i 1967 roku oraz wicemistrzostwo w latach 1965 i 1966. W sezonie 1967/1968 występował we francuskiej drużynie CSM Clamart. Karierę zawodniczą zakończył w sezonie 1968/1969, zdobywając z Legią kolejne mistrzostwo Polski.

W reprezentacji Polski debiutował 26 września 1959 w towarzyskim spotkaniu z ZSRR. Na turnieju tym wywalczył z drużyną srebrny medal. Wystąpił między innymi na Letniej Uniwersjadzie w roku 1959 (3. miejsce), mistrzostwach świata w 1960 (4. miejsce) i 1966 (6. miejsce), mistrzostwach Europy w 1963 (6. miejsce) oraz Pucharze Świata w 1965 (2. miejsce). Ostatni raz w biało-czerwonych barwach wystąpił 1 marca 1967 w towarzyskim spotkaniu z Izraelem. Łącznie w reprezentacji wystąpił w 129 spotkaniach, w tym 107 oficjalnych.

Po zakończeniu kariery zawodniczej pracował jako trener. W latach 1970-1972 był asystentem Tadeusza Szlagora w reprezentacji Polski seniorów. W 1973 poprowadził reprezentację Polski juniorów do brązowego medalu mistrzostw Europy. W latach 1973-1975 prowadził żeńską drużynę Spójnia Warszawa. Od 1975 pracował we Francji, w latach 1975-1977 prowadził reprezentację juniorek, a od 1977 do 1979 trenował reprezentację seniorek tego kraju. W latach 1980/1981 był kierownikiem szkolenia Polskiego Związku Piłki Siatkowej, w latach 1992-2000 pełnił funkcję wiceprezesa PZPS ds. szkoleniowych, był także członkiem komisji trenerskiej Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej.