Prezydent Duda jesienią w Białym Domu? Są dwa możliwe terminy

Od dłuższego czasu trwają spekulacje na temat możliwej wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu. Jak podaje Wirtualna Polska, jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, prezydent może polecieć do Stanów Zjednoczonych wieczorem 19 września. Andrzej Duda miałby gościć w Waszyngtonie w czwartek i piątek 20-21 września, a następnie udać się na obrady Zgromadzenia Generalnego ONZ, które odbywa się od 24 do 28 września w Nowym Jorku. Inny możliwy termin brany pod uwagę to 24-25 września, ale jak podkreślił w rozmowie z WP minister Krzysztof Szczerski, ten wariant jest mało prawdopodobny.

Polityk w rozmowie z portalem przyznał, że wizyta w USA planowana jest w taki sposób, by połączyć udział w Zgromadzeniu Generalnym ONZ oraz wizytę w Białym Domu.

Waszyngton Nowy Jork i Houston?

Wirtualna Polska powołując się na swoje źródła informuje też, że pobyt prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych ma być możliwie jak najkrótszy i intensywny, by pojawić się w Waszyngtonie i Nowym Jorku. Możliwe, że prezydent uda się także do Teksasu, gdzie 19 grudnia 2017 r. w Houston zainaugurował działalność Konsulat Generalny RP.