MON zarzuca Adamowiczowi kłamstwo. Resort Błaszczaka ujawnia list

Przypomnijmy, że w czwartek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zażądał, by prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmienił decyzję o „niezaproszeniu wojska na uroczystości rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte”. – Nie wyobrażam sobie, aby 1 września Wojsko Polskie nie uczestniczyło w uroczystościach rocznicowych wybuchu II wojny światowej – przyznał Błaszczak. – Podkreślam, że Gdańsk jest częścią Rzeczypospolitej, a prezydent tego miasta nie ma prawa do zawłaszczania historii Polski, do traktowania Gdańska jako prywatnego folwarku. Historia Westerplatte jest częścią historii naszego kraju – dodał.

Prezydent Gdańska odpowiada

W trakcie specjalnie zwołanej konferencji prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zapewnił, że podobnie jak co roku, także i w tym przedstawiciele służb mundurowych zostaną zaproszeni do uczestniczenia w obchodach na Westerplatte 1 września o godzinie 4:45. – Mamy wielkie zaufanie do polskiego munduru. Wojsko Polskie jest integralną częścią Westerplatte – stwierdził Adamowicz. Dodał jednocześnie, że takiego zaufania brakuje w przypadku „politycznego, partyjnego kierownictwa ministra obrony narodowej” .

Prezydent Gdańska podkreślił, że od 1999 roku miasto organizuje obchody na Westerplatte z harcerzami, którzy są współgospodarzami tego miejsca. – Wojsko Polskie przez 20 lat było na Westerplatte i będzie – w tym roku i zawsze. Ale harcerki i harcerze mają prawo odczytać apel pamięci – dodał. Pytany o to, czy wysłał zaproszenie na uroczystości na Westerplatte do MON, minister odpowiedział: „Prezydent Rzeczpospolitej, marszałkowie sejmu i senatu już dawno dostali zawiadomienia. MON również dostało zaproszenie” .

MON: Adamowicz kłamie

W odpowiedzi na twierdzenia prezydenta Gdańska, MON opublikował skan listu Pawła Adamowicza do Dowódcy Garnizonu Gdańsk Romana Gadomskiego. Pojawia się w nim stwierdzenie, że organizatorzy zamiast asysty wojskowej przewidują asystę harcerską. Brak zainteresowania obecnością asysty wojskowej Adamowicz miał potwierdzić podczas wczorajszej rozmowy z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem.

„Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz skłamał podczas swojej konferencji prasowej mówiąc, że Wojsko Polskie zostało zaproszone na uroczystości na Westerplatte. W połowie lipca, prezydent nie chciał się spotkać z Dowódcą Garnizonu Gdańsk, który próbował przekonać go do zmiany decyzji w sprawie udziału żołnierzy podczas uroczystości” – czytamy w komunikacie resortu Mariusza Błaszczaka.

MON o wojsku na Westerplatte

W komunikacie resortu obrony podkreślono, że apel pamięci każdorazowo ma indywidualną formę, a udział harcerzy podczas uroczystości na Westerplatte jest „bardzo wartościową i cenną inicjatywą” .

„Westerplatte to przede wszystkim symbol męstwa polskich żołnierzy. To miejsce nierozerwalnie związane z Wojskiem Polskim, które kojarzy się przede wszystkim z bohaterstwem i niezłomną postawą wojskowych” – czytamy w piśmie MON. Resort podkreślił, że „zaproszenie wojska nie powinno być przywilejem urzędniczym, tylko obowiązkiem, gdyż historia na trwałe wpisała żołnierzy w Westerplatte, którzy bohatersko walczyli o obronę tego miejsca – symbolu walki o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny” .

W dalszej części komunikatu zarzucono Adamowiczowi cyniczna manipulację wypowiedzią ministra Błaszczaka i powtórzono żądanie w sprawie przywrócenia obecności wojskowej podczas uroczystości na Westerplatte 1 września 2018 r.