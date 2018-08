Prezydent Gdańska odpowiada szefowi MON: Wojsko Polskie jest integralną częścią Westerplatte

Przypomnijmy, że w czwartek za pośrednictwem profilu Ministerstwa Obrony Narodowej na Twitterze szef resortu Mariusz Błaszczak zażądał, by prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmienił decyzję o „niezaproszeniu wojska na uroczystości rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte”. – Nie wyobrażam sobie, aby 1 września Wojsko Polskie nie uczestniczyło w uroczystościach rocznicowych wybuchu II wojny światowej – przyznał Błaszczak. – Podkreślam, że Gdańsk jest częścią Rzeczypospolitej, a prezydent tego miasta nie ma prawa do zawłaszczania historii Polski, do traktowania Gdańska jako prywatnego folwarku. Historia Westerplatte jest częścią historii naszego kraju – dodał.

Prezydent Gdańska odpowiada

W trakcie specjalnie zwołanej konferencji prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zapewnił, że podobnie jak co roku, także i w tym przedstawiciele służb mundurowych zostaną zaproszeni do uczestniczenia w obchodach na Westerplatte 1 września o godzinie 4:45. – Mamy wielkie zaufanie do polskiego munduru. Wojsko Polskie jest integralną częścią Westerplatte – stwierdził Adamowicz. Dodał jednocześnie, że takiego zaufania brakuje w przypadku „politycznego, partyjnego kierownictwa ministra obrony narodowej” .

Adamowicz: Zostałem oszukany przez funkcjonariuszy MON

Polityk przypomniał sytuację sprzed roku, gdy zgodził się na zmianę formuły obchodów 1 września po rozmowach z MON. – Zostałem oszukany, okłamany przez funkcjonariuszy MON, którzy obiecali mi, że apel pamięci będzie odczytany na przemian przez harcerza i oficera. Zgodzili się na to, wszyscy się zgodziliśmy – dowodził Adamowicz. – Poszedłem na kompromis. Co się stało? 1 września 2017 roku ubrany po cywilnemu żandarm na rozkaz urzędniczki MON zablokował swoim ciałem przejście harcmistrza Lemańskiego do mównicy, aby odczytać apel pamięci – wspominał.

Prezydent Gdańska podkreślił, że od 1999 roku miasto organizuje obchody na Westerplatte z harcerzami, którzy są współgospodarzami tego miejsca. – Wojsko Polskie przez 20 lat było na Westerplatte i będzie – w tym roku i zawsze. Ale harcerki i harcerze mają prawo odczytać apel pamięci – dodał. Pytany o to, czy wysłał zaproszenie na uroczystości na Westerplatte do MON, minister odpowiedział: „Prezydent Rzeczpospolitej, marszałkowie sejmu i senatu już dawno dostali zawiadomienia. MON również dostało zaproszenie” .

„To jest skandal, panie ministrze”

Prezydent Gdańska skrytykował wypowiedzi ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, zarzucając mu, że chce zasugerować, że gdańszczanie są przedstawicielami „opcji niemieckiej” . – To nie pierwszy raz, kiedy przedstawiciel PiS obraża gdańszczanki i gdańszczan, nie pierwszy raz dzieli Polaków na lepszych i gorszych, nie pierwszy raz odbiera monopol na polskość – podkreślił. – Błaszczak chce nam wmówić, że jesteśmy orientacją niemiecką. Że, cytuję: „wpisujemy się w retorykę tych, którzy napadli na Polskę” . To jest skandal, panie ministrze. Pan się nie liczy ze słowami – stwierdził.

