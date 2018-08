Dlaczego poseł Jakubiak nie nosi brody? Wszystkiemu winni... muzułmanie

Poseł ruchu Kukiz'15 w rozmowie z dziennikarzem „Rzeczpospolitej” pozwolił sobie na kilka luźniejszych dygresji. Jedna z nich dotyczyła brody, której Marek Jakubiak – jak deklaruje z mocą – nie zamierza zapuszczać. – Nigdy! Mi się to wszystko zgrywa. Widzę tu duży wpływ muzułmanizmu. Tam jest propaganda noszenia brody jako atrybutu męskości. To się przenosi na Europę, na przykład wspomniana moda na tak zwanego drwala. Nie stawiałbym znaku równości, ale widzę między jednym a drugim coś niecoś – stwierdził.

To jeszcze nie wszystko. W dalszej części rozmowy poseł ruchu Kukiz'15 poruszył też temat wąsów. Opowiedział, dlaczego po 1989 roku, w przeciwieństwie do wielu rodaków, nie zdecydował się na zgolenie tej partii zarostu. – To był czas nieprawdopodobnego otwarcia na zachód. Dziś myślę, że było ono za duże. Zachłysnęliśmy się. A wtedy było tak, że jak się pojechało na Zachód, to się nie widziało wąsów. Mówiło się, że Polaka można poznać po wąsach. Chcieliśmy być Europejczykami, więc je goliliśmy. Pozbywano się ich, by nie być wyróżnianym z tłumu. Ja nigdy nie miałem z tym problemu – zapewniał.