Nowe informacje ws. wypadku Beaty Szydło. Ujawniono kluczowy dokument

Z dokumentów, do których dotarła „Gazeta Wyborcza” wynika, że w śledztwie pojawił się szereg wątpliwości co do tego, czy rządowa kolumna przestrzegała wszystkich zasad bezpieczeństwa w ruchu. Jedną z niewyjaśnionych kwestii pozostaje sprawa sygnałów emitowanych przez rządowe auta. Część osób, które złożyły zeznania twierdzi, że pojazdy miały włączoną tylko sygnalizację świetlną.

Dziennik zaznacza, że kluczową informacją w śledztwie jest ta, że „Sebastian K. miał zeznać, iż widział tylko jeden pojazd uprzywilejowany emitujący sygnały świetlne”. Chodziło o pierwszy pojazd z rządowej kolumny. Prokuratura twierdzi, że być może kierowca seicento nie zauważył drugiego pojazdu ze względu na odległość między pierwszym a drugim samochodem rządowej kolumny. Ustalono również, że seicento Sebastiana K. w chwili zderzenia miało włączony lewy kierunkowskaz.

O winie Sebastiana K. ws. wypadku miała przesądzić część opinii biegłych z Krakowa. Stwierdzono, że „kierowca seicento, stojąc przy prawym krawężniku, miał, po przepuszczeniu pierwszego samochodu kolumny, gwałtownie skręcić w lewo bez upewnienia się, jaka jest sytuacja na jezdni”. Stąd nie ma znaczenia kwestia, czy rządowa kolumna kolumna w chwili zderzenia była uprzywilejowana i czy naruszyła zasady bezpieczeństwa.

Wypadek Beaty Szydło

Do wypadku rządowego audi wiozącego Beatę Szydło doszło 10 lutego ubiegłego roku w Oświęcimiu. Auto podczas manewru wyprzedzania zderzyło się z fiatem prowadzonym przez 21-letniego Sebastiana K. Szefowa rządu po wypadku trafiła do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie przebywała przez tydzień. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku postawiono Sebastianowi K., jednak mężczyzna nie przyznał się do winy. Według ustaleń prokuratury, kierowca seicento nie zachował należytej ostrożności na drodze. Kolumna Szydło miała włączone sygnały świetlne, natomiast nie ma jednoznacznych ustaleń, czy działały sygnały dźwiękowe. Samochody miały poruszać się z prędkością około 58 km/h.