Nie żyje dietetyk Konrad Gaca. Jest komentarz jego wspólnika

Informację o śmierci Konrada Gacy podał jako pierwszy „Kurier Lubelski”. Ciało dietetyka znaleźli jego bliscy w domu pod Lublinem. Sprawą zajmuje się już prokuratura i policja. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Wspólnik dietetyka Marcin Gogłoza z Gaca System powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską, że najprawdopodobniej mogło dojść do zatrzymania akcji serca podczas snu. – To była nagła śmierć, nikt się tego nie spodziewał i nie przypuszczał, że coś takiego może się stać – tłumaczył. – To był człowiek z ogromną pasją, uparcie i z pełną konsekwencją realizował swoje plany. Jego marzeniem było pomaganie ludziom – dodał.

Konrad Gaca miał swój autorski program odchudzania zatytułowany „GACA SYSTEM”. Stworzył centra, które były siłowniami oraz miejscami, gdzie osoby z nadwagą mogły uzyskać wsparcie i porady. Gaca prowadził też swój program w telewizji. Z jego porad korzystało wiele celebrytów. Wspólnik dietetyka podkreślił, że jego śmierć nie będzie miała wpływu na dalszą działalność firmy. – Wszystko działa nadal, mamy stworzony cały system, sztab ludzi pracuje dalej i nie zamierzamy w żaden sposób na tę chwilę nic zmieniać – zaznaczył Gogłoza.