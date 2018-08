W Rybniku ojciec wyciągał z płonącego auta 3-latka. Gapie zamiast pomóc, nagrywali

Do tego zdarzenia doszło 16 sierpnia około godz. 19. 41-letni mężczyzna zostawił w samochodzie swojego 3-letniego syna i wyszedł do sklepu. Po chwili spostrzegł, że w aucie wybuchł pożar. Natychmiast rzucił się na ratunek i nie zważając na potężny ogień, wyciągnął dziecko z pojazdu. Później udzielił mu pomocy obok płonącego auta. Na miejsce zdarzenia przyjechali policjanci i zorganizowali wodę do polewania ciała chłopca. Wezwano także straż pożarną i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.

„Niepokojący fakt”