16-latek wyłudził 700 tys. zł metodą „na policjanta”. W końcu 78-latek zgłosił sprawę

Z ustaleń policjantów wynikało, że do 78-letniego mężczyzny zatelefonował mężczyzna podający się za policjanta. Przekonywał go, że rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą i prosił, aby mu w tym pomóc. Ta pomoc miała polegać na przekazaniu gotówki. Jak wyjaśniał swojemu rozmówcy dzięki temu policjanci będą mogli zatrzymać prawdziwych przestępców oszukujących starsze osoby.

Odbiór pieniędzy miał nastąpić w miejscu zamieszkania 78-latka. Ten przekonany, że pomaga funkcjonariuszom, nieświadomy całej sytuacji, przekazał oszustom 700 tys. złotych w dwóch transzach, zgodnie z podaną przez nich instrukcją.

Wpadł na gorącym uczynku

Gdy policjanci pozyskali informację, że doszło do oszustwa, zaczęli typować osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Zgromadzony materiał dowodowy doprowadził ich do 16-latka. Nieletni został zatrzymany w momencie, kiedy przyszedł odebrać kolejne pieniądze, tym razem w wysokości 900 tys. złotych. Trafił do policyjnej izby dziecka.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich z Woli przekazali zebrany materiał do sądu rodzinnego i nieletnich. 16-latkowi został określony czyn karalny dotyczący oszustwa. Nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich.

