Ukradł piwo, groził ekspedientce nożem i uciekł. W sklepie zostawił... dowód osobisty

Kilka dni temu do jednego z nowohuckich sklepów wszedł młody mężczyzna. Klient kręcił się po sklepie, co wzbudziło zainteresowanie ekspedientki. Kobieta zaczęła obserwować mężczyznę. Nagle zauważyła, że chłopak chowa do plecaka „czteropak” piwa. Sprzedawczyni błyskawicznie zareagowała. Podbiegła, chcąc zablokować złodziejowi drogę ucieczki. Doszło między nimi do szarpaniny, podczas której napastnik wyciągnął nóż i zagroził jego użyciem, a następnie zabierając piwo wybiegł ze sklepu.

Na miejscu zdarzenia napastnik jednak pozostawił coś po sobie... dowód osobisty. Dokument wypadł mu z kieszeni, kiedy wyciągał nóż. Przestraszona ekspedientka wezwała na miejsce policję. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania i kilkadziesiąt minut po zgłoszeniu zauważyli mężczyznę, którego wygląd odpowiadał rysopisowi złodzieja. Został on zatrzymany i przewieziony na komisariat. Tam usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.