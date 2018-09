„Fakt” szokuje okładką o śmierci syna Millera. Dziennikarze oburzeni

Od kilku dni media rozpisują się o samobójstwie Leszka Millera Juniora, którego pogrzeb zaplanowano na sobotę. Redakcja „Faktu” uczyniła śmierć syna byłego premiera głównym tematem weekendowego wydania. Materiał opatrzono tytułem „Ojciec wybrał politykę, a syn sznur” . Spotkało się to z ostrą reakcją części dziennikarzy.

„Nic mnie tak nie poraziło w mediach drukowanych chyba od czasu rozkładówki w innym tabloidzie, gdzie po lewej był jakiś ranking najładniejszych biustów a po prawej pożegnanie tragicznie zmarłego J. Zabiegi” – napisała Martyna Jaszczołt z TVN. To jest tak obrzydliwe, że nie potrafię nawet znaleźć słów. Bo nawet słowo 's*****syństwo' jest zbyt łagodne – skomentował Krzysztof Stanowski z Weszło.com. „Po prostu przegięliście” – dodał Dariusz Joński, były rzecznik SLD. „Jeżeli to nie jest fejk to imho autor tytułu jest murowanym kandydatem do #HienaRoku” – ocenił Wojciech Wybranowski z „Do Rzeczy”.