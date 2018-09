Małgorzata Gersdorf wyznaczyła swojego zastępcę. Ten uznaje ją za I Prezes SN

„Wyznaczam Pana Sędziego Dariusza Zawistowskiego – Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Cywilną do zastępowania mnie w czasie mojej nieobecności od dnia 12 września” – brzmi zarządzenie Małgorzaty Gersdorf udostępnione na Twitterze przez dziennikarza RMF FM. Przypomnijmy, już we wtorek minister Paweł Mucha poinformował, że od środy pracami SN będzie kierował właśnie Zawistowski. Sam zainteresowany w rozmowie z Onetem stwierdził, że „Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego pozostaje prof. Małgorzata Gersdorf”.

Jeden sędzia odebrał pismo

Paweł Mucha oświadczył, że zgodnie z ustawą do wtorku pracami Sądu Najwyższego kierował sędzia Józef Iwulski, a od środy „najstarszy stażem prezes Izby SN, czyli w praktyce sędzia (Dariusz) Zawistowski”. Tym samym potwierdził wcześniejsze twierdzenia o tym, że Małgorzata Gersdorf jest emerytką. Zgodnie z ustawą PiS wiek emerytalny sędziów SN został obniżony do 65 lat, a osoby, które chcą dalej orzekać, muszą złożyć specjalny wniosek. Prof. Gersdorf tego nie zrobiła, co zgodnie z tłumaczeniem polityków PiS oznacza, że przeszła na emeryturę. Sama zainteresowana powołuje się jednak na Konstytucję – nadrzędny akt prawny wobec wszystkich ustaw, w której zapisana jest sześcioletnia kadencja I prezesa SN. A Gersdorf objęła stanowisko w 2014 roku, co oznacza, że powinna je piastować do 2020 roku. Mimo tego prezydent uruchomił procedurę wyboru następcy I prezes SN.