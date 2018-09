Podróżnicy piszą do Wojciecha Cejrowskiego. Apelują o szacunek dla innych kultur

Wojciech Cejrowski jest popularnym i zarazem kontrowersyjnym podróżnikiem. W swoich książkach i programach telewizyjnych nie stroni od barwnych ocen, które są niekiedy odbierane jako ksenofobiczne. Ofiarami krytyki Cejrowskiego padają m.in. przedstawiciele innych kultur i religii. To nie podoba się kolegom po fachu podróżnika, którzy wystosowali do niego list otwarty. „Napisaliśmy list do Wojciecha Cejrowskiego. Poprosiliśmy o zmianę narracji jego opowieści oraz o ustosunkowanie się do naszej prośby. Nie odpisał. Dlatego publikujemy ten list otwarcie tutaj i prosimy o jak największą ilość udostępnień i lajków, wzmianek w mediach i wszystkiego, co można zrobić, aby dotrzeć z naszą prośbą do Pana Wojciecha” – czytamy na facebookowym profilu „Z szacunkiem przez świat”, który nawiązuje nazwą do programu prowadzonego przez Cejrowskiego.

„Nie mówimy, że nie kolegujemy się z innowiercami, bo to niebezpieczne”

„Kiedy wybieramy się w podróż, żeby poznawać inne miejsca, ludzi i kultury – ot, po prostu jako podróżnicy – zabieramy ze sobą nie tylko ciekawość, ale też empatię i właśnie szacunek. Nie czujemy się lepszymi, bo jesteśmy z Europy. Nie mówimy, że nie kolegujemy się z innowiercami, bo to niebezpieczne. Nie wspieramy podziałów i dyktatur. Szczerze i z serca – chcemy zrozumieć drugiego człowieka. Otwieramy się na świat i ludzi. Pan mówi: Mnie nie obchodzi, co oni czują” – czytamy w liście.

Dalej autorzy argumentują, że Cejrowskiemu zdarza się „przedstawianie uproszczonego wizerunku” religii, grup ludzi czy państw w przekazach kierowanych do czytelników i słuchaczy. „Mamy prośbę, tak po koleżeńsku. Chcemy zaprosić Pana do refleksji nad tonem Pana wystąpień i wzięcia większej odpowiedzialności za to, jak Pan podróżuje i jak o swoich podróżach opowiada. Wszyscy możemy na tym zyskać " – podsumowano.

List podpisało ponad 160 osób, w tym podróżnicy i publicyści. Wśród sygnatariuszy jest m.in. Aleksander Doba, który jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki.