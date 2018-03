Aleksander Doba na okładce „The New York Times”. Materiał zaskoczył nawet samego bohatera

Galeria:

Aleksander Doba

Tekst o polskim podróżniku opublikowano na stronie „New York Times” 22 marca. „Chciałem podzielić się z Wami informacją o przygodzie, jaką miałem jakiś czas temu, a której efektem jest materiał opublikowany w New York Times. I moja twarz na okładce” – pisał na swoim Facebooku Aleksander Doba.

Podróżnik w swoim wpisie podziękował autorce teksu Elizabeth Weil oraz innym osobom, które pomogły w tworzeniu artykułu do amerykańskiego dziennika. „Było warto - powstał materiał, który nawet mnie zaskoczył - Elizabeth napisała o wielu »smaczkach« z mojej przeszłości” – przekonywał Doba i zachęcał wszystkich do lektury.

Kim jest Aleksander Doba?

Aleksander Doba to polski podróżnik z długą listą sukcesów. 3 września 2017 r. w Le Conquet we Francji zakończył po 110 dniach swoją trzecią podróż kajakiem przez Ocean Atlantycki, którą rozpoczął 16 maja w Nowym Jorku. Właśnie podróże przez ocean, były głównym tematem artykułu, który ukazał się w „New York Times”. „Dlaczego 70-latek wybrał się w kajakiem przez Atlantyk po raz trzeci?” – brzmi tytuł publikacji. W tekście można znaleźć opis wypraw Doby i wiele ciekawych zdjęć, m.in. z domu polskiego podróżnika.

Publikacja na temat Doby to jednak nie tylko relacja z jego wypraw, ale również opowieść o odwadze i wytrwałości. Z tekstu dowiadujemy się, że w wieku 15 lat polski podróżnik samotnie jeździł rowerem po Polsce. Elizabeth Weil wyjaśniła, jak Doba poznał swoją żonę Gabrielę. „Była oczarowana jego szaleńczą pasją i brodą, którą zapuścił w czasie wakacji” – pisała na łamach „NYT” . W artykule opisano praktycznie całą historię podróżnika - od dzieciństwa w Swarzędzu, aż do przeprowadzki do Polic i jego pierwszych odważnych wypraw kajakiem.

Czytaj także:

Obok nich przepłynął atomowy lodołamacz. „Podłoże drżało nam pod stopami”