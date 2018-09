Tragiczny wypadek przy zbiorze ziemniaków. Maszyna zerwała 26-latce skórę z głowy

O wypadku, do którego doszło wieczorem 15 września informuje RMF24.pl. Zdarzenie miało miejsce przy zbiorze ziemniaków. Wstępnie wiadomo, że przyczyną wypadku był brak zachowania ostrożności.

Z informacji portalu wynika, że kobieta chciała sprawdzić, czy w maszynie doszło do jakiejś usterki. W tym samym momencie sprzęt rolniczy wciągnął włosy 26-latki i doszło do zerwania skóry z głowy oraz części twarzy. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Okoliczności wypadku w Miedźnej wyjaśnia policja. Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, aspirant Karolina Błaszczyk w rozmowie z portalem o2.pl potwierdziła, że doszło do takiego wypadku. Przekazała, że stan 26-latki jest poważny, ale stabilny. – Przebywa w specjalistycznym szpitalu na terenie Małopolski – dodała.