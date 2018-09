Bronisław Komorowski włącza się w kampanię wyborczą. „Kryzys demograficzny trwa”

Jak podkreślali w poniedziałek 17 września podczas konferencji prasowej politycy Koalicji Obywatelskiej, zamierzają „kontynuować” politykę prorodzinną państwa. Bronisław Komorowski, który został wybrany „patronem” tego obszaru, podkreślał konieczność kontynuacji, a nie „ciągłego początku”. – Polityka prorodzinna wymaga stabilności – tak jak zawsze w każdej rodzinie stabilność wewnętrzna służy – wymaga konsekwencji, konsekwentnego działania w dłuższych terminach – mówił.

Zapowiedział też, że po dojściu do władzy Koalicja Obywatelska nie zlikwiduje 500+. – Dzisiejsza opozycja zamierza sięgnąć po władzę i chce niewątpliwie kontynuować te wszystkie elementy pozytywnego dorobku obecnie rządzących. Mam na myśli między innymi tzw. 500+. Tym niemniej, uczciwość polityczna wymaga podkreślenia, że pomimo wysiłków wielu ekip rządzących, wielu prezydentów kryzys demograficzny w Polsce trwa nadal – mówił.

Słowa byłego prezydenta potwierdziła Barbara Nowacka, która do Koalicji Obywatelskiej dołączyła w ostatnich dniach. – Przyświeca nam ta sama myśl, ten sam sposób myślenia o państwie i jego ciągłości. Polityka społeczna to jeden z najbardziej wrażliwych obszarów polityki państwa. To ona buduje stabilność, daje gwarancje obywatelom, że państwo ich nigdy nie zostawi na lodzie. Ta polityka musi być prowadzona mądrze i musi być prowadzona w sposób spójny, perspektywiczny, nie z założeniem do następnych wyborów albo co budżet pozwoli przez trzy lata – mówiła Nowacka.

