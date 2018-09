Wrocław. Atak nożownika na straganie. Trwa obława

Do zdarzenia doszło około godziny 17:00. Policja podała, że nieznany mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn podbiegł do kobiety sprzedającej warzywa na straganie i ranił ją ostrym narzędziem, a następnie zbiegł. Aż do przyjazdu karetki, reanimowali ją świadkowie zdarzenia. Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie.

Na miejscu pracują służby, które zabezpieczyły teren. Nie wiadomo na razie, jakie były motywy działania sprawcy. Funkcjonariusze ustalają kim jest mężczyzna. Świadkowie podali, że był to starszy mężczyzna i miał około 180 cm wzrostu.

