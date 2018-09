Zła wiadomość dla Janusza Korwin-Mikkego

"Jezus-Maria! Kościół ma zapłacić milion + dożywotnią rentę(!!) kobiecie, którą w wieku 14 lat całował i obmacywał ksiądz. Teraz nastolatki (czytają internet, czytają...) będą się masowo podstępem lub siłą pchały księżom do łóżek. Sąd zastosował bardzo silny bodziec ekonomiczny..." Tak skomentował na Twitterze (pisownia oryginalna) Janusz Korwin-Mikke wyrok w głośnej sprawie. 13-letnia dziewczynka została wywieziona przez księdza od zaniedbujących ją rodziców, następnie była przez niego wielokrotnie gwałcona i teraz otrzymała odszkodowanie.

Mam dla lidera partii Wolność złą wiadomość: to co ujawnił, jest dopiero wierzchołkiem góry lodowej! Po pobieżnym przestudiowaniu wyroków sądowych dotyczących odszkodowań czy też zadośćuczynień doszedłem do wniosku, że teraz piesi będą się rzucać pod maski samochodów, chorzy pchać się na sale operacyjne w nadziei, że personel przez nieuwagę zostawi im opatrunek w ciele, a gdy tylko nadejdą przymrozki tłumy wylegną na ulicę wypatrując śliskich chodników, aby efektownie złamać nogę. I zrobią w ten sposób znakomity interes!

Zresztą, przecież powszechnie wiadomo, że dzieci mogą być współwinne przypadkom pedofilii, nieprawdaż? I jeszcze mają na tym zarabiać? Przed liderem partii Wolność nic się nie ukryje. No, może poza przeżyciami i uczuciami krzywdzonych ludzi.