Zaskakujące słowa rzecznika Andrzeja Dudy. „Prezydent nie podjął decyzji co do kandydowania”

Jarosław Kaczyński podczas lipcowego wywiadu dla tygodnika „Sieci” zaznaczył, że Andrzej Duda będzie kandydatem PiS w wyborach prezydenckich w 2020 roku. – Gdyby mnie panowie zapytali, kto będzie naszym kandydatem na prezydenta w roku 2020, to bym powiedział, że obecny prezydent. Ale ta decyzja będzie oczywiście oficjalnie podjęta przez radę polityczną lub kongres partii – zadeklarował wówczas prezes partii rządzącej.

„Wybory są dopiero za dwa lata”

W tym kontekście wypowiedź nowego rzecznika głowy państwa, Błażeja Spychalskiego, wydaje się dość zagadkowa. Wynika z niej, że sam prezydent nie jest pewny, czy będzie kandydował. – Wybory są dopiero za dwa lata. Pan prezydent nie podjął decyzji co do kandydowania. Dzisiaj nie jest czas na podejmowanie takich decyzji. To jeszcze dwa lata, dużo czasu – stwierdził Spychalski w programie TVP „Kwadrans polityczny”.

Przypomnimy, we wtorek 18 września ma miejsce oficjalna wizyta pary prezydenckiej w Waszyngtonie. Oprócz spotkania z Donaldem i Melanią Trump w Białym Domu, polska para prezydencka odwiedzi Senat Stanów Zjednoczonych, gdzie odbędzie się rozmowa z przedstawicielami polskiej grupy parlamentarnej. Prezydent złoży wieniec na Grobie Nieznanych Żołnierzy na Cmentarzu Narodowym w Arlington i na grobie Jana Karskiego na Mount Olivet Cemetery. Wieczorem prezydent wraz z małżonką wezmą udział w przyjęciu wydawanym przez ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

