Krystyna Pawłowicz apeluje do Magdaleny Środy: Wychodź pani z tego podziemia

– Jest z tobą kłopot, bo jesteś trochę za ładna. Ale masz wiele innych walorów i kompetencji – w ten sposób Roman Smogorzewski zapowiedział jedną z kandydatek na radnych w Legionowie. Wieloletni prezydent miasta podczas konwencji ogłaszał, kto wystartuje w wyborach samorządowych. Nie ograniczył się jednak do podawania samych nazwisk i numerów okręgu. Prezentując inne kandydatki stwierdził, że są to „dwie najbardziej aktywne, wręcz napalone”. Inną z kolei przedstawił jako „panią od seksu”. – Przepraszam, ale tak mi się pani kojarzy – wyjaśnił. Smogorzewski zrezygnował już z członkostwa w PO, a politycy PiS żądają dymisji Jana Grabca. Przypomnijmy, rzecznik PO był obecny na wspomnianej prezentacji kandydatek. Krystyna Pawłowicz postanowiła skomentować postawę Smogorzewskiego na Twitterze, przywołując przy okazji postać prof. Magdaleny Środy, która jest znaną feministką.

„Czy ja mam tam iść?”

„Pani Środa, wychodź pani z tego podziemia" – zaapelowała posłanka. „Wasi z PO, jakiś Smogorzewski i umalowany Grabiec, w świetle reflektorów „biją” i poniżają wasze kandydatki do samorządu. Czemu ich pani nie broni? Czy ja mam tam iść i zrobić z damskimi bokserami z PO porządek?” – napisała Pawłowicz.

W następnym wpisie posłanka zwróciła się bezpośrednio do mieszkańców Legionowa pytając ich, czy podobało im się „upokorzenie kobiet, ich kandydatek do władz miasta” . „Coś nie słychać Waszego sprzeciwu w odruchu obrony pań poniżonych wobec całej Polski przez Smogorzewskiego. Mimo to, zagłosujecie na niego, co..?” – dodała Pawłowicz.

Reakcja PiS

Przypomnijmy Jan Grabiec po prezentacji kandydatów, wręczył Smogorzewskiemu szablę. – Prowadź nas do boju – powiedział do prezydenta Legionowa. Wyraźnie rozbawiony stwierdził, że jego koledze pozostał „dowcip” i „zgryźliwość”. Przez cały czas wystąpienia rzecznik PO żartował z prezydentem Legionowa i komplementował polityka.

Postawa Grabca nie umknęła uwadze politykom PiS, którzy w sobotę przebywali na konwencji wyborczej w Lublinie. – Żądamy od PO, aby Jan Grabiec został zdymisjonowany. To niedopuszczalne, aby w jego towarzystwie, prezydent Legionowa, pan Smogorzewski, kontynuował tak nieprzyzwoite w stosunku do kobiet wystąpienie – powiedziała Beata Mazurek. – Burmistrz Legionowa był zachęcany przez Jana Grabca, aby "prowadził ich do boju". Dla takich ludzi w polskiej polityce nie powinno być miejsca – dodała.