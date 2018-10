Kontrowersyjna kandydatka ponownie zgłoszona. Sejm tym razem wybierze Rzecznika Praw Dziecka?

Na początku października odbyło się w Sejmie głosowanie nad kandydaturą Agnieszki Dudzińskiej na Rzecznika Praw Dziecka. Za kandydatką PiS opowiedziało się 194 parlamentarzystów, przeciw było 192. Wstrzymało się 12 posłów. Aż 37 przedstawicieli PiS było nieobecnych. Zaledwie czterech głosów zabrakło do przeforsowania kandydatury Dudzińskiej, przez co stało się jasne, że absencja posłów partii rządzącej mogła mieć wymierny wpływ na wynik głosowania.

Zwolenniczka eutanazji dzieci?

Jeszcze przed głosowaniem posłanka PO Magdalena Kochan przytoczyła wypowiedź kandydatki dla telewizji Republika. – Aborcja jest problemem tych dzieci, u których wady rozwojowe wykrywało się przed urodzeniem, to nieliczna grupa. Większość dzieci, które wymagają opieki do końca życia, to dzieci, które nabyły niepełnosprawność albo w trakcie porodu, albo po porodzie, to jest autyzm, porażenie mózgowe, ciąże wcześniacze. To są bardzo trudne rzeczy i nie wiem, tu chyba należałoby postulować eutanazję – stwierdziła Dudzińska. W rozmowie z „Faktem” jeden z posłów PiS stwierdził, ze był zaskoczony wynikiem głosowania, ponieważ on głosował tak, „jak kazali” – Ja się zbuntowałem – powiedział inny. – Nie mówiono nam, że pani Dudzińska jest za eutanazją, za tym, aby uśmiercać chore dzieci! – dodał.

Sama zainteresowana w rozmowie z portalem TVP Info stwierdziła, że posłanka PO przypisała jej „poglądy odwrotne do rzeczywistych” . To, czy takie twierdzenie przekona niektórych posłów PiS, może okazać się już w następnym tygodniu. Andrzej Grzegrzółka z Centrum Informacyjnego Sejmu poinformował na Twitterze, że „w piątek minął termin przedstawiania kandydatur na Rzecznika Praw Dziecka w ramach ponownie uruchomionej procedury” . „Została zgłoszona dr Agnieszka Maria Dudzińska. Niewykluczone, że Sejm zajmie się wyborem RPD w czasie 70. posiedzenia, w dniach 23 – 24 października” – dodał.

Kwestia in vitro

Kandydaturę dr Agnieszki Dudzińskiej na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka zarekomendowały na połączonym posiedzeniu sejmowe komisje edukacji i rodziny. „Gazeta Wyborcza”, która informowała o przebiegu prac na połączonym posiedzeniu wskazywała, że dr Dudzińska była pytana m.in. o in vitro. – Jesteśmy zapóźnieni w kwestii regulacji i nie wiemy do końca, co się dzieje w laboratoriach. Jestem za rzetelną debatą na ten temat – odpowiedziała. Ponadto kandydatkę na RPD zapytano m.in. o stosowanie kar cielesnych. Sama przekonywała, że jest zwolenniczką szczepień i pochwaliła reformę edukacji.

Przypomnijmy, że w sierpniu tego roku po dziesięciu latach zakończyło się urzędowanie Marka Michalaka jako RPD. Wcześniejsza kandydatka PiS Sabina Zalewska wycofała się sama po tym, jak zarzucono jej plagiatowanie prac naukowych.

Kim jest dr Agnieszka Dudzińska?

Dr Dudzińska jest związana na co dzień z Instytutem Studiów Politycznych PAN. W latach 2013-14 była wiceprezesem PFRON. Angażuje się we wspieranie osób z niepełnosprawnościami, m.in. w stowarzyszeniu Nie-Grzeczne Dzieci. Jak czytamy na stronie niegrzecznedzieci.org.pl, Dudzińska była zaangażowana np. w tworzenie sieci domów treningowych dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami w Warszawie.

