„Misiek”, lider krakowskich kiboli, zostanie dziś przekazany Polsce

Paweł M. został zatrzymany 27 września w Cassino z fałszywymi dokumentami, co było wynikiem wspólnej akcji polskiej i włoskiej policji. Mężczyzna oczekiwał w areszcie na ekstradycję do Polski na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania. Sąd we Włoszech zwolnił go z aresztu po kilkunastu dniach z zastrzeżeniem, że ma on w ramach dozoru obowiązek regularnie zgłaszać się na policję. W czwartek 18 października mężczyzna ma zostać przekazany stronie polskiej. Tajemnicą jest, jak zostanie przetransportowany do Polski i na które lotnisko trafi.

Paweł M. odpowie w Polsce za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, handel narkotykami i usiłowanie zabójstwa. Przypomnijmy, że 24 maja 2018 r. małopolski wydział Prokuratury Krajowej rozesłał list gończy za M. Chodziło m.in. o podejrzenie o handel narkotykami. Tego też dotyczyły zatrzymania kilku innych kiboli i przeszukania m.in. stadionu Wisły Kraków. Wśród aresztowanych nie było jednak „Miśka”.

Kim jest Paweł M.?

Postać Pawła M. przybliżył ostatnio dziennikarz TVN Szymon Jadczak, który przygotował reportaż dla „Superwizjera” na temat funkcjonowania Wisły Kraków i relacji kierownictwa klubu ze środowiskiem kiboli zamieszanych w przestępstwa. Ustalono, że firma Pawła M. wynajmuje od TS Wisły lokal na siłownię. Jadczak wykazał ponadto, że w krakowskim klubie pracowały osoby skazane za rozboje i człowiek z wyrokiem za udział w zabójstwie. W swoim materiale powołuje się na słowa anonimowych informatorów. Więcej na temat materiału „Superwizjera” można przeczytać w linku poniżej.

Czytaj także:

„Superwizjer” ujawnił związki przestępców z Wisłą Kraków. „Kibice-gangsterzy rządzą klubem”Czytaj także:

Długość palców jest powiązana z orientacją seksualną? Zaskakujące badania