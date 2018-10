Strajk w LOT zawieszony. Osiągnięto porozumienie?

Informację o zawieszeniu strajku przekazał portal gazeta.pl. Negocjacje między związkowcami a zarządem PLL LOT trwały ponad siedem godzin. Wynikiem rozmów jest zawieszenie strajku do poniedziałku 29 października, do godziny 14. Zarząd zdecydował się na przywrócenie do pracy osób, które zostały wcześniej zwolnione w trybie dyscyplinarnym. Są wśród nich m.in. szef związku zawodowego pilotów w LOT Adam Rzeszot oraz szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik. Zgodnie z porozumieniem, cofnięte zostaną także kary finansowe nałożone na pracowników uczestniczących w strajku oraz nagana udzielona Adamowi Rzeszotowi.

Komunikaty LOT-u

LOT na bieżąco informował o sytuacji na swoim profilu na Facebooku. „Drodzy Pasażerowie, przepraszamy za utrudnienia i niedogodności spowodowane sytuacją w naszej firmie. Dokładamy wszelkich starań, aby w jak najmniejszym stopniu wpłynęły one na komfort Państwa podróży. Podkreślamy, że Państwa bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze " – czytamy w ostatnim komunikacie.

Czytaj także:

Na Okęciu zaginął kot. Właścicielka obwinia lotnisko i prosi o pomoc