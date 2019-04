Dominik Tarczyński weźmie ślub. „Agnieszka to wspaniała kobieta, która wspiera mnie od 10 lat”

W rozmowie z Polskim Radiem 24 Dominik Tarczyński opowiedział o swoim życiu rodzinnym. Polityk PiS przyznał, że jego ojciec był właścicielem firmy produkującej obuwie a mama zajmowała się domem. Poseł ma także dwie siostry. – To silne kobiety, podobnie jak moja mama, która bardzo dbała o moje wykształcenie, za co ją kocham – zaznaczył. Parlamentarzysta zdradził również, że w lipcu planuje ślub ze swoją narzeczoną. – Dobrze nam się układa i jesteśmy szczęśliwi. Agnieszka to wspaniała kobieta, która wspiera mnie od 10 lat – podkreślił Dominik Tarczyński.

Kim jest partnerka Dominika Tarczyńskiego?

O wybrance posła PiS stało się głośno w sierpniu 2017 roku, kiedy to Dominik Tarczyński zamieścił w mediach społecznościowych jej zdjęcia z wakacji. „Takich temperatur nigdy na wakacjach nie mieliśmy! 42 stopnie! To wspaniały czas i chcemy się z Wami nim podzielić! Moja Aga '72 w formie” – napisał poseł PiS.

Wybranka Tarczyńskiego, to kielecka bizneswoman, która działa w świecie mody. Jest ona starsza o 7 lat od polityka PiS. Agnieszka Migoń stoi też na czele kieleckiego oddziału Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wirtualna Polska informowała, że niewiele brakowało, a narzeczona Tarczyńskiego zasiadałaby razem z nim w Sejmie, ale znaleźliby się po przeciwnych stronach barykady. Portal powołując się na fakty ujawnione przez posła PO Artura Gieradę podawał, że w 2011 r. Migoń miała się znaleźć na liście kandydatów PO do Sejmu w województwie świętokrzyskim. Ostatecznie w wyborach nie wystartowała. Ponadto wybranka Tarczyńskiego bierze udział w różnych inicjatywach charytatywnych. Organizowała m.in. bal filantropów.

