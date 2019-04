14 lat temu „odszedł do domu Ojca”. Rocznica śmierci Jana Pawła II

Galeria:

Jan Paweł II

Przyszły papież, Karol Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Był 264. papieżem oraz 6. suwerenem Państwa Watykańskiego a jego pontyfikat rozpoczął się 16 października 1978 roku.

Pontyfikat

Podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II postawił duży nacisk na dialog między religiami, starał się poprawić relacje katolików z judaizmem, islamem, prawosławiem czy protestantami. Odwiedził 129 krajów, przebywając ponad 1,6 miliona kilometrów. Jan Paweł II był również papieżem, który wyniósł na ołtarze najwięcej osób.

2 kwietnia 2005

Ostatni raz wierni zobaczyli Jana Pawła II w środę 30 marca 2005 roku – papież stanął wtedy w oknie podczas tradycyjnej pory audiencji generalnej i pozdrowił wszystkich zebranych w milczeniu. 31 marca wieczorem papież był już umierający. Lekarze zajmujący się Janem Pawłem II stwierdzili u niego wstrząs septyczny oraz ciężką niewydolność kardiologiczną. Zmarł 2 kwietnia o godz. 21.37, co stwierdził papieski lekarz Carlo Buzonetti. To on wypowiedział słynne już słowa: „Odszedł do domu Ojca” .

Beatyfikacja i kanonizacja

Proces beatyfikacyjny papieża rozpoczął się miesiąc po jego pogrzebie. Zakończono go 1 maja 2011 roku uznając Jana Pawła II błogosławionym. Świętym Kościoła katolickiego papieża ogłoszono 27 kwietnia 2014 roku. Dokonano tego podczas mszy kanonizacyjnej odprawianej po raz pierwszy w historii przez dwóch papieży – urzędującego raz emerytowanego. Poza Janem Pawłem II do grona świętych włączono również papieża Jana XXIII.