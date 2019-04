Beata Mazurek o deklaracji programowej Koalicji Europejskiej: Puste obietnice

„Z deklaracji Koalicji Europejskiej wynika tylko puste hasło i puste obietnice” – napisała Beata Mazurek na Twitterze. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości odniosła się w ten sposób do zapisów programowych Koalicji Europejskiej, które zostały dzisiaj zaprezentowane. „Politycy Koalicji Europejskiej obiecują wielkie cele, a kończy się tym, że głosują wbrew polskim interesom. W naszej ocenie ani PO, ani Koalicja Europejska nie jest wiarygodna." – dodała w kolejnym wpisie.

Deklaracja programowa Koalicji Europejskiej

Przypomnijmy – deklaracja programowa Koalicji Europejskiej składa się z dziesięciu punktów.

Polska wśród liderów UE Unia na rzecz wyrównania poziomów życia Europejczyków Fundusze europejskie dla obywatel;i i samorządów Unia czystego powietrza i taniej energii Unia zdrowszego i dłuższego życia Unia lepszej żywności i równych szans dla rolnictwa UE wartości Unia wspólnego bezpieczeństwa UE dla młodych Unia spójna transportowo i komunikacyjne

– Udało nam się zjednoczyć opozycję. Jesteśmy tutaj razem z przyjaciółmi z PSL, SLD, Nowoczesnej, Zielonych i z PO. Powołaliśmy koalicję, bo chodziło nam o lepszą przyszłość Polski, żeby Polakom dać możliwość podjęcia wielkiego wyboru – powiedział Grzegorz Schetyna na konferencji prasowej. – Zbudowaliśmy to. Mamy pomysł, zespół, ludzi i cele, które stawiamy przed sobą. Ten cel to doścignięcie najlepszych, najbardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. To jest realizacja marzeń pokoleń Polaków, żeby być w zachodniej części Europy, żeby decydować o przyszłości kontynentu, żeby brać udział w wielkiej, wspólnej polityce – dodał polityk Platformy Obywatelskie.

