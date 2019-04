Senat przyjął ustawę o trzynastej emeryturze. Teraz czeka na podpis prezydenta

„Senat RP przyjął ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 roku” – napisano na twitterowym koncie wyższej izby parlamentu. Oznacza to, że teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Czym jest trzynasta czekolada?

Trzynasta emerytura ma być jednorazową pomocą dla polskich emerytów i rencistów. Po raz pierwszy PiS zapowiedział tę inicjatywę w lutym podczas partyjnej konwencji, kiedy przedstawiano tzw. piątkę plus. Dodatkowe świadczenie ma zostać wypłacone razem z majową emeryturą lub rentą. Jego kwota będzie wliczać się do dochodu, ale nie będzie objęta egzekucją komorniczą.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wsparcie trafi do ponad 9,72 mln świadczeniobiorców, w tym dla ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to kwota ponad 10,7 mld złotych.

Rząd w ocenach skutków regulacji podał, że celem jednorazowego świadczenia pieniężnego, obok pomocy dla emerytów i rencistów, ma być w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie.