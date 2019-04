Prezydent Duda piecze babę wielkanocną. Do sieci trafiły zdjęcia

Na twitterowym profilu W Pałacu prezydenckim publikowane są relacje z mniej oficjalnych wydarzeń z życia pary prezydneckiej. Internauci mogli zobaczyć m.in. tort urodzinowy Agaty Dudy. Ostatnio pojawiły się zdjęcia oraz filmiki z przygotowań Andrzeja Dudy do świąt wielkanocnych. Prezydent wraz z kucharzem Marcinem Jabłońskim przygotowywał tradycyjne polskie baby drożdżowe, które są wyrabiane ręcznie. Aby nie ubrudzić eleganckiej, białej koszuli głowa państwa założyła beżowy fartuszek kuchenny. Co ciekawe, było na nim wyhaftowane imię Agata. Był to dokładnie ten sam fartuszek, który Pierwszej Damie ofiarowało Koło Gospodyń Miejskich Zosie Samosie. Przygotowując babę drożdżową, prezydent zachęcił do wzięcia udziału w akcji społecznej Banków Żywności. Dla tych, którzy chcieliby tak jak Andrzej Duda przygotować babę wielkanocną, na twitterowym profilu opublikowano przepis na ciasto.

Wielkanocna zbiórka żywności

Wielkanocną Zbiórkę Żywności organizuje większość Banków Żywności. Pragniemy na święta dotrzeć z pomocą żywnościową do jak największej liczby osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie w Polsce. W ramach projektu chcemy także zwrócić uwagę społeczeństwa na problem osób zagrożonych niedożywieniem i ubóstwem. Produkty zebrane podczas zbiórki trafiają do najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.