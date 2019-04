Ochojska: Ukrywanie choroby byłoby nieuczciwe wobec wyborców

– Ktoś powiedział, że jestem chora, ciężko chora. Ja nie jestem ciężko chora, mam tylko raka piersi. Dzisiaj jest to choroba, którą się leczy i z tego, co mówią lekarze, mam 100 proc. pewności, że zostanie ten rak wyleczony, więc jestem nastawiona optymistycznie – powiedziała w rozmowie z Polsat News Janina Ochojska.

Szefowa PAH dodała, że powiedziała o swojej chorobie publicznie, ponieważ inaczej byłoby to nieuczciwe wobec wyborców. – Nie chciałabym, żeby ktoś potem ogłosił sensacyjnie, że widział Ochojską na onkologii. Nie chcę wzbudzać ani jakiegoś współczucia, bo też dostałam trochę takich nieprzyjemnych informacji na Twitterze, że ja sobie robię z tego sensację, a inni to przechodzą bez mówienia o tym w mediach. Ja to robię z uczciwości, a przy okazji wiem, że mogę dodać kobietom otuchy, namówić je do tego, żeby się badały – tłumaczyła.

Ochojska przyznała, że o swojej chorobie dowiedziała się już po rozpoczęciu kampanii wyborczej do PE. – Informację o chorobie dostałam, kiedy byłam pełna energii, pozytywnie nastawiona, widziałam sens mojego kandydowania, Więc po prostu: nie dam się rakowi, kandyduję i mam zamiar jak najwięcej zrobić w Parlamencie Europejskim – zapewniła.

„Nie wykonywałam przez trzy lata przed diagnozą badań”