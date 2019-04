Debata Schetyna-Kaczyński. Mazurek zdradziła, czy może dojść do spotkania liderów

Według portalu Wirtualna Polska debata między Grzegorzem Schetyną a Jarosławem Kaczyńskim się nie odbędzie. Rzeczniczka klubu Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek powiedziała, że powodem jest brak podpisu lidera PO pod deklaracją przedstawioną przez prezesa PiS. - PiS oczekuje od Schetyny podpisania - w imieniu Koalicji Europejskiej prostej deklaracji w sprawie przyjęcia waluty euro. Uchylanie się od odpowiedzi wskazuje na to, że Koalicja Europejska jest za przyjęciem euro. Dziś Schetyna lawiruje, wymyśla debatę, bo chce uniknąć odpowiedzi, a Polacy tę odpowiedź powinni poznać – powiedziała Beata Mazurek. Rzeczniczka klubu PiS dodała, że to jest kluczowe pytanie, ponieważ większość Polaków nie chce wspólnej waluty. - Schetyna unika odpowiedzi, bo jest na tak - czym naraża się wyborcom. Nie może powiedzieć nie dla euro, bo narazi się Niemcom. Szkoda, że znów interes innych jest ważniejszy od Polaków - dodała Mazurek.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej wezwał Prezesa PiS do bezpośredniej debaty. Jej tematem ma być miejskie polski w Unii Europejskiej. „Wielkie narody tworzą silne państwa, bo potrafią porozumieć się w sprawach, które leżą w ich żywotnym interesie” – napisał w liście Grzegorz Schetyna do Jarosława Kaczyńskiego. „Fundamentem bezpieczeństwa i rozwoju Polski jest silna i aktywna obecność w Unii Europejskiej. To przekonanie Polacy wyrazili w referendum i jednoczy nas ono do dziś” – dodał przewodniczący PO.