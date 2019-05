Włodzimierz Cimoszewicz potrącił rowerzystkę. Kobieta trafiła do szpitala

Jak podaje RMF FM, do tego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 9:40. Włodzimierz Cimoszewicz jechał swoim Volkswagenem Passatem ulicą Dowgirda w Hajnówce. Wtedy to na przejściu dla pieszych potrącił 70-letnią rowerzystkę. Wstępne ustalenia wskazują, że kobieta wjechała rowerem na przejście. Nie jest jednak pewne, kto ponosi winę. Zarówno były premier jak i poszkodowana byli trzeźwi. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie zawiózł ją sam polityk.