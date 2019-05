Narodziny royal baby. Skandaliczny komentarz Krystyny Pawłowicz

Krystyna Pawłowicz postanowiła skomentować na Twitterze informację o narodzinach dziecka księcia Harry'ego i Meghan Markle. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości nawiązała do historii ciężko chorego chłopca Alfiego Evansa, który zmarł w kwietniu 2018 roku. Parlamentarzystka obarczyła winą za tą sytuację...królową Elżbietę.

Historia Alfiego Evansa

Alfie Evans urodził się w 2016 roku i od tego czasu przebywał w Alder Hey Children's Hospital w Liverpoolu, z powodu poważnego uszkodzenia mózgu. Lekarze informowali, że dziecko żyło tylko dzięki podłączeniu do specjalistycznej aparatury medycznej i nie mogło samodzielnie oddychać. W kwietniu sąd w Londynie przychylił się do decyzji lekarzy i orzekł, że mogą oni odłączyć chłopca od aparatury podtrzymującej życie, nawet jeśli rodzice sprzeciwiają się takiej decyzji. 23 kwietnia dziecko zostało odłączone od aparatury podtrzymującej życie. Tego samego dnia dwulatek otrzymał włoskie obywatelstwo, co pozwoliłoby na przewiezienie go do Włoch i dalszą opiekę nad nim w watykańskiej klinice pediatrycznej Bambino Gesu. W sprawę włączył się sam Ojciec Święty, który apelował za pośrednictwem Twittera, o umożliwienie rodzicom „poszukania nowych form leczenia”. 25 kwietnia Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Najwyższego, przekreślając tym samym nadzieje rodziców Alfiego Evansa na przewiezienie chłopca do Włoch. 28 kwietnia chłopiec zmarł. Ojciec chłopca zapowiedział, że pozwie trzech lekarzy ze szpitala, w którym przebywał ich syn.

Dziecko Harry'ego i Meghan

Archie Harrison Mountbatten-Windsor - takie imię i nazwisko będzie nosić pierwsze dziecko księcia Harry'ego i Meghan Markle. Synek książęcej pary przyszedł na świat w poniedziałek 6 maja. – Jestem bardzo podekscytowany, mogąc poinformować, że Meghan i ja mamy synka, bardzo zdrowego chłopca. Mama i niemowlę mają się nad wyraz dobrze. Jest to najbardziej niezwykłe doświadczenie, jakie mogłem sobie wyobrazić. W jaki sposób kobiety potrafią robić to, co robią, jest poza wszelkim pojęciem. Jesteśmy oboje przejęci i bardzo wdzięczni za wszelką miłość i wsparcie. To niesamowite, dlatego chciałem się tym podzielić z wami – mówił wyraźnie przejęty i uradowany książę Harry.

