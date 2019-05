Transpłciowa działaczka popełniła samobójstwo. Rzuciła się z mostu w Warszawie

Informacja o śmierci Milo Mazurkiewicz pojawiła się 17 maja na facebookowej– stronie Grupy Stonewall. Wolontariuszka zmarła 6 maja po tym, jak skoczyła z mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Jej ciało wyłowiono ponad tydzień później. Organizacja wspierająca osoby LGBT przekazała, że Mazurkiewicz była osobą transpłciową. Przy okazji przytoczono treść jednego z jej ostatnich wpisów w mediach społecznościowych.

„Mam dość”

„Mam dość. Mam dość tego, że jestem traktowana jak g**no. Mam dość ludzi (psychologów, lekarzy, terapeutów) mówiących mi, że nie mogę być tym, kim jestem, bo wyglądam w nieodpowiedni sposób. Traktujących mnie, jakbym to wszystko wymyśliła i potrzebowała papierów, aby to udowodnić” – napisała Mazurkiewicz.

Dalej wolontariuszka pisała o ludziach „przywiązujących większą wagę do tego, jak wygląda, niż do tego, jak się czuje” . „Mówiących, że to dobrze, że moje wybrane imię brzmi neutralnie, że to dobrze, że moje ciało nie jest bardzo kobiece, że to dobrze, że nie wyoutowałam się w pracy (jeszcze). Mówiących, że może powinnam przestać być (próbować być) sobą i zaczekać, aż inni lekarze i terapeuci zdecydują, że już mogę” – dodała. Wolontariuszka przyznała wówczas, że ma już wszystkiego dosyć. „Czasem to daje mi więcej siły do walki. Czasem sprawia, że chcę zakończyć swoje życie tu i teraz. Czasami sprawia, że po prostu chce mi się płakać. Chciałabym widzieć na horyzoncie jakąś nadzieję. Chciałabym usłyszeć coś innego niż “kiedyś w końcu będzie lepiej”. Chciałabym żyć pełnią życia już dzisiaj, w tym momencie” – podsumowała. W dniu śmierci napisała na Facebooku po prostu „przepraszam”.