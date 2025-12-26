Uszkodzona szyna na Opolszczyźnie. Na miejscu ABW i CBŚP

Na linii kolejowej nr 137 relacji Sławięcice – Rudziniec w województwie opolskim ujawniono brak fragmentu szyny kolejowej. O zdarzeniu poinformowali w piątek funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, którzy patrolowali teren. Sprawą zajmują się policja oraz wyspecjalizowane służby państwowe.

„Dzisiaj w godzinach południowych funkcjonariusze SOK powiadomili nas o tym, że na linii kolejowej nr 137 relacji Sławięcice – Rudziniec ujawnili brak fragmentu szyny kolejowej” – przekazała policja w oficjalnym komunikacie. Na miejsce niezwłocznie skierowano policyjne patrole, a o zdarzeniu poinformowano Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W działaniach uczestniczą również funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.

Na miejscu przeprowadzono oględziny infrastruktury kolejowej. Jak poinformowała policja, obecni podczas czynności specjaliści z PKP wydali wstępną opinię dotyczącą przyczyn uszkodzenia. „Obecni na miejscu w trakcie oględzin specjaliści PKP wstępnie orzekli, że uszkodzenie mogło powstać wskutek bardzo niskiej temperatury powietrza” — wskazano w komunikacie.

Służby zaznaczają jednak, że jest to jedynie wstępna ocena. „Niemniej, służby bardzo poważnie traktują każde tego typu zdarzenie i realizują czynności w niezbędnym zakresie” — podkreślono. W regionie w okresie świątecznym notowano silne mrozy, miejscami sięgające nawet minus 12 stopni Celsjusza.

Seria incydentów na kolei. Dwie osoby poszukiwane

Zdarzenie na Opolszczyźnie traktowane jest tak poważnie m.in. ze względu na serię wcześniejszych incydentów na polskiej kolei. W połowie listopada na trasie Warszawa – Dorohusk doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła fragment torów, natomiast w rejonie stacji Gołąb uszkodzona infrastruktura spowodowała gwałtowne hamowanie pociągu pasażerskiego, którym podróżowało 475 osób.

Śledczy uznali tamte działania za skoordynowane. W związku ze sprawą poszukiwani są Jewgienij Iwanow i Ołeksandr Kononow, za którymi wystawiono czerwone noty Interpolu. W innym wątku śledztwa zatrzymano Wołodymyra B., któremu zarzucono pomocnictwo przy aktach dywersji. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Czytaj też:

Tajemnicze obiekty spadły na teren Polski. Policja apeluje o ostrożnośćCzytaj też:

Poważny karambol na S8. Trasa do Warszawy zablokowana