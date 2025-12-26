Poważny karambol na S8. Trasa do Warszawy zablokowana

Na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w województwie łódzkim doszło do groźnego karambolu z udziałem dziewięciu samochodów osobowych. W wyniku wypadku pięć osób zostało poszkodowanych, w tym troje dzieci. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie nieprzejezdna, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Zderzenie dziewięciu samochodów na S8. Pięć osób poszkodowanych

Do zdarzenia doszło w piątek po godz. 13 w okolicach miejscowości Przewodowice w powiecie rawskim. Informację przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak. W karambolu uczestniczyło dziewięć samochodów osobowych, którymi podróżowało łącznie 16 osób.

Poszkodowanych zostało pięć osób, w tym troje dzieci w wieku od 4 do 10 lat. — „Strażacy kilka osób musieli wydobyć z pojazdów” — poinformował bryg. Pawlak. Na miejscu wypadku pracowały cztery zastępy straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego. Działania służb obejmowały zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie pomocy poszkodowanym oraz usunięcie skutków kolizji.

Droga ekspresowa S8 w kierunku Warszawy pozostaje zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu, które – według służb – mogą potrwać kilka godzin. Policja kieruje ruch na objazdy i apeluje o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy obecnych na miejscu.

Marznące opady w większości kraju. IMGW ostrzega

Prawdopodobną przyczyną wypadku były trudne warunki atmosferyczne. Na terenie województwa łódzkiego występują marznące opady mżawki i deszczu, które powodują powstawanie gołoledzi. Służby ostrzegają, że śliska nawierzchnia znacząco zwiększa ryzyko utraty panowania nad pojazdem.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla 13 województw. Synoptycy prognozują, że opady mogą prowadzić do powstawania warstwy gładkiego lodu na drogach i chodnikach. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, ograniczenie prędkości, zwiększenie odstępu między pojazdami oraz unikanie gwałtownych manewrów, a w miarę możliwości – o ograniczenie podróży.

