Awaria rurociągu na Pomorzu. Sanepid odradza kąpiele

Jak podaje Radio Gdańsk, awaria wystąpiła we wtorek 11 czerwca w godzinach popołudniowych. Pękł 30-metrowy odcinek rurociągu tłoczącego ścieki z Chałup i Władysławowa do oczyszczalni w Swarzewie. Po pewnym czasie konieczne okazało się pompowanie ścieków do Zatoki Płuckiej. Szef pomorskiego sanepidu zaapelował do mieszkańców i turystów, by ci nie kąpali się w okolicach miejsca awarii. – Nie mamy pewności, jakie są skutki awarii, ale do momentu, gdy poznamy wyniki badań próbek wody, radzę wstrzymać się z kąpielami. Wyniki znane będą w sobotę – przekazał Tomasz Augustyniak. Podobny apel znalazł się w środę na facebookowym profilu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

W siedzibie oczyszczalni zorganizowano posiedzenie sztabu kryzysowego. Uzgodniono, że zdrowie i życie mieszkańców nie jest zagrożone, a awaria zostanie usunięta jeszcze w środę. – Straty dla środowiska są niewielkie. Nie ma też konieczności zamykania plaż – wyjaśnił Augustyniak. Wciąż jednak nie wiadomo, dlaczego doszło do awarii. Dyrektor spółki wodno-ściekowej Swarzewo Andrzej Okrasiński powiedział w rozmowie z Radiem Gdańsk, że rura była względnie stara, ponieważ została zamontowana w 1986 roku. – To może być jedna z przyczyn awarii, a kolejna to zwiększone ciśnienie w kolektorze ściekowym spowodowane silnymi opadami deszczu oraz większym zużyciem wody – dodał.