Ktoś rzucał cegłówkami w siedzibę KRS-u. Dołączono do nich wiadomość

Informację o incydencie, do jakiego doszło w czwartek wieczorem, przekazał portal wPolityce.pl. Z relacji świadków, na których powoływał się serwis wynika, że zamaskowany mężczyzna rzucił w kierunku siedziby KRS-u dwoma cegłówkami. Do nich miały być doczepione kartki. „Godzina W nadchodzi. Opamiętajcie się. Wasz czas jest bliski, na taką Polskę się nie zgodzimy” – miało być na nich napisane. Portal poinformował ponadto, że ten sam mężczyzna próbował na wejściu do budynku namalować znak Polski Walczącej. Nie udało się jeszcze ustalić tożsamości sprawcy tego incydentu.

O zdarzeniu poinformował także Przemysław Radzik, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. „Razem z sędzią Lasotą zabezpieczyliśmy miejsce przestępstwa. Dziś wieczorem nieustalony sprawca obrzucił cegłami siedzibę KRS. Do cegieł przyczepiono kartki. Trwają czynności policji” – napisał na Twitterze.

Wyrok NSA a KRS

Przypomnijmy, o Krajowej Radzie Sądownictwa stało się znowu głośno za sprawą wydanego pod koniec czerwca przez Naczelny Sąd Administracyjny orzeczenia, zgodnie z którym Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykaz nazwisk sędziów, którzy popierali kandydatów do KRS. Nowych informacji w tej sprawie dostarcza najnowszy komunikat na stronie Sejmu z którego wynika, że na upublicznienie listy przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Komunikat w sprawie wydał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a informacja o jego treści 30 lipca pojawiła się na stronie Sejmu. „29 lipca 2019 r. do Kancelarii Sejmu wpłynęło wydane tego samego dnia postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Postanowienie nie ma charakteru ostatecznego, ale tymczasowy i zakazuje udostępniania danych do czasu wydania przez Prezesa UODO decyzji kończącej postępowanie w sprawie" – czytamy w oświadczeniu. Dodano w nim, że Prezes UODO prowadzi postępowanie by wyjaśnić, „czy ujawnienie danych osobowych sędziów jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych oraz prawem Unii Europejskiej chroniącym dane osobowe, do którego przestrzegania Polska jest zobowiązana”.