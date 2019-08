Muzułmanie rozdają dzieciom pieniądze na Krupówkach. Dlaczego?

Święto Id Al Adha rozpoczęło się 10 sierpnia i potrwa do środy 14 sierpnia. Upamiętnia ono ofiarę Abrahama i jego posłuszeństwo wobec Boga. Według islamu miał on złożyć w ofierze Bogu swego syna Izmaela. Bóg jednak, widząc jego oddanie, pozwolił mu złożyć w ofierze barana zamiast dziecka. W czasie Święta Ofiarowania wielu muzułmanów składa datki pieniężne przeznaczone na pomoc biednym i na fundacje charytatywne.

Jak czytamy w „Dzienniku Zachodnim” , pod Tatrami przebywa obecnie minimum kilka tysięcy wyznawców Allaha. Mają oni tam właśnie wręczać zupełnie obcym dzieciom pieniądze. Więcej na ten temat opowiedział taksówkarz z Zakopanego. Jak mówi, w niedzielę wiózł rodzinę z Arabii Saudyjskiej, która zaprosiła go na obiad. W restauracji, do której poszli nie było jednak miejsca, więc przysiedli się do starszej kobiety, która na obiad wybrała się ze swoimi dwoma wnukami. Kierowca opowiada, że w pewnym momencie gość z Bliskiego Wschodu zapytał kobietę, czy może wręczyć jej wnukom pieniądze jako prezent. Wyjaśnił, że wynika to ze święta, jakie jest obecnie przez niego obchodzone. - Pani się zgodziła prosząc by była to drobna kwota. W efekcie dwójka dzieciaków dostała po... 500 zł każdy - tłumaczy w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim” pan Bartłomiej.

Jak piszą dziennikarze dziennika, podobne sytuacje zdarzają się częściej pod Giewontem. Tam przez gości z Bliskiego Wschodu obdarowywane są np. dzieci spacerujące po Krupówkach czy bawiące się w miejskim parku.

