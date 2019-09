Śmiertelny wypadek w Krakowie. Policja pokazała nagranie „ku przestrodze”

Chociaż do tego wypadku doszło 28 sierpnia, to policja opublikowała nagranie z monitoringu po kilku dniach od zdarzenia. Na nagraniu widać, jak na skrzyżowaniu ulic Zielińskiego, Kapelanka i Monte Cassino doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 23-letni kierowca zignorował czerwone światło i wówczas zderzył się z przejeżdżającym przez skrzyżowanie citroenem. Śmierć poniosła towarzysząca 23-latkowi pasażerka. Kobieta miała 25 lat.

Policjanci przypominają, że niedostosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej to cały czas jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku z tej przyczyny doszło w Krakowie do 60 wypadków oraz 244 kolizji. Zginęła jedna osoba, a 80 zostało rannych. „Innymi, nagminnie powtarzającymi się przyczynami wypadków i kolizji, do których dochodzi również na skrzyżowaniach, są nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieprawidłowa zmiana pasa ruchu” – wskazują mundurowi.

