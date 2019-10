Sylwia Spurek odchodzi z Wiosny. „Będę niezależną posłanką”

„To nie jest Wiosna, do której wstępowałam, ale będę pamiętała tę, do której wstąpiłam. Jest tam wiele osób, które cenię i liczę na współpracę z nimi. Dziś zrezygnowałam z członkostwa w Wiośnie”– napisała Sylwia Spurek na Twitterze. Dodała, że teraz będzie „niezależną posłanką Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim” . „Wartości, program, cele są bez zmian. Dziękuję” – podsumowała.

Kariera Sylwii Spurek

Sylwia Spurek przez trzy lata (2002-2005) pracowała w Sekretariacie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie zajmowała się rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Siedem lat spędziła w zespole do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Piastowała także stanowisko przedstawicielki Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Komitecie Ochrony Praw. Ze wspomnianą KPRP współpracowała do 2014 roku. We wrześniu 2015 roku objęła stanowisko zastępcy rzecznika praw obywatelskich ds. równego traktowania. Rezygnację z tej funkcji złożyła w lutym 2019 roku.

Na początku marca 2019 roku Sylwia Spurek wstąpiła do partii Wiosna. Z listy tego ugrupowania z powodzeniem ubiegała się o mandat w Parlamencie Europejskim w okręgu nr 7 (wielkopolskie), gdzie przydzielono jej pierwsze miejsce na liście.