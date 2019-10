Marian Banaś w 2005 roku kupił kamienicę z lokatorami. Onet: Sprzedał bez nich

Zgodnie z ustaleniami dziennikarzy Onetu, w 2005 roku Marian Banaś stał się współwłaścicielem kamienicy przy ulicy Krasickiego 26. Druga połowa udziałów nieruchomości należała do Teresy H.-S. Tuż po przejęciu zarządu nad kamienicą Marian Banaś przekazał administrowanie nad nią jednej z krakowskich firm. Jedną z pierwszych decyzji miało być poinformowanie mieszkańców, by opróżnili strych i piwnice – informuje Onet. Administrator, który miał działać w porozumieniu z właścicielem budynku, miał ostrzegać, że w razie niezastosowania się do polecenia „rzeczy zostaną usunięte na koszt lokatorów”.

Kamienica została sprzedana bez lokatorów?

Dziennikarze Onetu skontaktowali się z przedstawicielami urzędu miasta Krakowa. Anonimowi rozmówcy przekazali, że po przejęciu kamienicy przez Banasia i jego wspólniczkę, otrzymywali drogą nieoficjalną informacje, że przy ul. Krasickiego 26 „dzieje się źle”. Wydział Mieszkalnictwa nie otrzymał jednak żadnych oficjalnych skarg na temat ewentualnego przeprowadzania tzw. „czyszczenia kamienicy”. Z ustaleń Onetu wynika, że kamienica została wpisana na tzw. czarną listę krakowskich nieruchomości. Jest to „spis wszystkich tych budynków w mieście, które zdaniem urzędników miejskich powinny należeć do miasta, ale z powodu rozmaitych wydarzeń nie należą" – tłumaczy Onet.

Jak podaje Onet, od momentu, w którym kamienica weszła w posiadanie Mariana Banasia i wspólniczki „z budynku przy ul. Krasickiego 26 zaczęli wyprowadzać się kolejni lokatorzy”. W 2013 roku Marian Banaś i Teresa H.-S. sprzedali budynek przy ulicy Krasickiego 26 firmie Koneser Group. Pełnomocnik Konesera mec. Paweł Tyniec miał stwierdzić, że „Marian Banaś sprzedał kamienicę już bez lokatorów”.

Oświadczenie Mariana Banasia

Marian Banaś do redakcji Onetu przesłał oświadczenie, w którym skomentował opublikowany artykuł. „W związku z niniejszą publikacją uprzejmie informuję, że na podstawie istniejących dokumentów, które wbrew twierdzeniom zawartym w powyższym tekście nie zostały zniszczone, wyjaśnię całokształt okoliczności niniejszej sprawy" – czytamy. Marian Banaś przekonuje, że udostępnienie wspomnianych dokumentów „wykaże, że zawarte w publikacji informacje zostały przedstawione w sposób nierzetelny bądź tendencyjny”.

