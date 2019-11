Piotr Ś. jest podejrzany o szpiegostwo. Onet: Mógł przekazać Rosji plany NATO-wskiej dywizji w Polsce

W poniedziałek 24 października Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, poinformował na Twitterze, że ABW zatrzymała mężczyznę podejrzanego o szpiegostwo. Piotr Ś. został aresztowany na trzy miesiące. Śledztwo w sprawie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Onet: Piotr Ś. mógł przekazać Rosji plany NATO-wskiej dywizji w Polsce

Z ustaleń dziennikarzy Onetu wynika, że Piotr Ś. w ubiegłym roku został zatrudniony w firmie budowlanej Sinevia należącej do Agencji Mienia Wojskowego, która wykonuje zlecenia m.in. dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Z informacji przekazanych przez jednego z anonimowych informatorów wspomnianego źródła wynika, że Piotr Ś. w spółce AMW został „zatrudniony poza konkursem”. – Od razu oddelegowano go do Elbląga, gdzie miał nadzorować modernizację i rozbudowę budynków wojskowych dla Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód – dodał.

Jak podaje Onet, Dowództwo Wielonarodowej Dywizji – Północny Wschód m.in. koordynuje działania grup bojowych wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO rozmieszczonych w krajach bałtyckich i w Polsce. Pod koniec 2018 roku Piotr Ś., zastąpił na stanowisku jednego z dyrektorów centrali. W ten sposób miał uzyskać dostęp do „wszystkich informacji, jakie realizowała firma zależna od Agencji Mienia Wojskowego”.

„Wchodzą tam jak do siebie”

Jak informuje Onet, pomieszczenia Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód „mogą być całkowicie prześwietlone przez Rosję”.– Jeżeli nieprzyjaciel zna plany obiektu wojskowego, to wie, ile ludzi tam służy, gdzie są kancelarie tajne, serwery, izolowane pomieszczenia, w którym miejscu pracuje dowódca, gdzie jest jego centrum dowodzenia. W razie konfliktu obcy wywiad czy rozpoznanie już nie musi tego szukać. Wchodzą tam jak do siebie – powiedział Janusz Zemke, były wiceminister obrony narodowej, w rozmowie z dziennikarzami Onetu. Generał Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu Generalnego, stwierdził, że „może się okazać, że nie jest już tylko nasz problem, lecz całego NATO”.

