Michaił Gorbaczow o konfrontacji Rosji z Zachodem: Zagrożenie jest kolosalne

Michaił Gorbaczow Związkowi Radzieckiemu przewodził od 1985 roku jako sekretarz generalny KC KPZPR. W październiku 1990 roku za swoje działania na rzecz zakończenia zimnej wojny otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Z rosyjskiej polityki odchodził w 1991 roku, już jako prezydent nieistniejącego Związku Radzieckiego. To głównie z tego względu dziennikarz BBC właśnie do niego skierował swoje pytania o obecne stosunki Rosji z Zachodem.

– Dopóki istnieje broń masowego zniszczenia, głównie broń atomowa, zagrożenie jest kolosalne – mówił Gorbaczow, odpowiadając na pytanie o napięcie pomiędzy Moskwą i krajami NATO. – Wszystkie narody powinny zadeklarować, podkreślam – wszystkie narody, że broń nuklearna musi zostać zniszczona. W ten sposób ocalimy siebie i naszą planetę – podkreślał. Został też poproszony o określenie obrazowego terminu dla tych napięć.

– Chłodna, ale wciąż wojna. Zobaczmy, co się dzieje. W wielu miejscach dochodzi do potyczek, wymiany ognia, samoloty i okręty wysyłane są w przeróżnych kierunkach. To nie jest sytuacja, której byśmy pragnęli – podkreślał Rosjanin. – Nie wolno dopuścić do rozlewu krwi. Nie mogliśmy pozwolić na to w Niemczech podczas upadku muru berlińskiego, tego wydarzenia o wielkim znaczeniu dla Niemiec, dla nas, dla Europy i całego świata. Zdecydowaliśmy wtedy, że nie będziemy interweniować – przypomniał.

Jako że wywiad przeprowadzany był przez brytyjską stację, nie mogło zabraknąć pytania o brexit. Rosyjski lider nie udzielił jednak żadnej konkretnej rady. – Rozwiążecie to sami, uda wam się. Brytyjczycy to bystrzaki. Nie dawałbym rad, wy zdecydujcie – powiedział.