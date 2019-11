30 lat temu Aneta Kręglicka została Miss Świata. Zobaczcie, jak wyglądała

„Minął jakiś czas.... sentymentalne wspomnienie. Dzisiaj oceniam to wyłącznie pozytywnie. Przygoda życia, która sprawiła, że poznałam siebie, swoje możliwości i ukryte jeszcze wtedy atuty” – napisała Aneta Kręglicka na Instagramie, wracając wspomnieniami do roku 1989, kiedy została wybrana najpiękniejszą kobietą świata. „Dała mi odwagę pójść dalej i zajść tu, gdzie jestem. A jestem tu, gdzie chcę być” – stwierdziła w dalszej części wpisu. Modelka do postu dołączyła także zdjęcie z konkursu.

Internauci licznie komentowali omawiany post. Nie ustawali w komplementowaniu urody Agaty Kręglickiej. „Zawsze piękna”, „Wspaniale przeżycie”, „Mam bardzo miłe wspomnienia. Byłam taka dumna. A Pani jak wino”, „Oglądałam wtedy ze znajomymi jak Panią wybrano. Super emocje były” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych. „Piękna wtedy, piękniejsza dziś. Śliczna fioletowa sukienka z „liskiem”. Pamiętam jakby to było wczoraj”, „Też pamiętam te wybory! Byłam mała dziewczynką uczącą się w szkole podstawowej” – pisali kolejni.

