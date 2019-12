Tomasz Grodzki reaguje na list KE. „Zapewniam, że Senat RP skorzysta ze…”

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w mediach społecznościowych odpowiedział na list wiceszefowej Komisji Europejskiej Very Jourovej. W obszernym dokumencie jego autorka zachęca polskie władze m.in. do skonsultowania z Komisją Wenecką Rady Europy projektu ustawy dyscyplinującej sędziów. „Z najwyższą uwagą zapoznałem się z listem Very Jourovej ws. ustawy represyjnej. Zapewniam, że Senat RP skorzysta ze wszelkich przewidzianych prawem możliwości, by stanowione w naszym kraju prawo dotyczące sędziów było zgodne z regulacjami i wartościami Unii Europejskiej” – napisał Tomasz Grodzki na Twitterze. Do wpisu marszałek Senatu dołączył pełną treść dokumentu.

Co zakłada projekt autorstwa posłów PiS?

Projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw wzbudził duże kontrowersje. Zakłada wprowadzenie zmian dyscyplinujących sędziów. W projekcie zapisano, że podważanie statusu innych sędziów – w tym wskazanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa – będzie najcięższym deliktem dyscyplinarnym.

W projekcie autorstwa posłów PiS stwierdzono, że sędziom sądów powszechnych będzie groziło przeniesienie do innego miejsca pracy albo usunięcie z zawodu. Z kolei w przypadku sędziów Sądu Najwyższego pojawia się konieczność złożenia z urzędu sędziego. Ponadto, do katalogu kar parlamentarzyści chcą dopisać również karę pieniężną w wysokości miesięcznego wynagrodzenia z dodatkami.

