Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano imponującą kwotę

Koszulka Dudy, kolacja z Lewandowskim i replika medalu noblowskiego. Oto najciekawsze licytacje WOŚP 8:28 Zapraszamy na relację z 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Znajdziecie tutaj nie tylko informacje na temat wyników zbiórki, ale także o inicjatywach podejmowanych przez przedstawicieli świata kultury, sportu czy polityki.

Konferencja Owsiaka

Na konferencji prasowej, która była transmitowana w mediach społecznościowych, Jerzy Owsiak zwrócił się m.in. do Zbigniewa Ziobry prosząc o to, by ten pozwolił więźniom wspierać WOŚP. Owsiak nawiązał także do tragicznych wydarzeń z poprzedniego finału imprezy. – Minął rok – śledczy, działania, w dalszym ciągu nie wiemy jak dostał na scenę człowiek, który w zeszłym roku zamordował prezydenta Gdańska Adamowicza – proszę to wyjaśnić – zaapelował szef WOŚP.

Podczas przemówienia padło także nazwisko Jacka Kurskiego. – Ustańmy z tą mową nienawiści. Panie prezesie Kurski, proszę powstrzymać ten niesamowity jazgot skierowany w stronę Marszałka Senatu. Rok temu identyczna nawałnica zła była skierowana w stronę Adamowicza – powiedział Owsiak. Przy okazji przypomniał o trwających aukcjach, na których można wylicytować chociażby kurtkę Bogusława Lindy z filmu „Psy” czy medal noblowski Olgi Tokarczuk.

Owsiak przypomniał także o warszawskim biegu, w którym wystartuje pięć tysięcy osób. Dochody ze sprzedaży pakietów zostaną przeznaczone na zakup pomp insulinowych. Nie są to jedyne wydarzenia w stolicy, gdzie w ramach tradycyjnego „Światełka do nieba” przyszykowano „fantastyczne widowisko”, które odbędzie się przy Placu Bankowym. Wcześniej, bo o godz. 20 „światełko” rozpocznie się w Gdańsku. Podobnie jak w ubiegłym roku, również teraz organizatorzy nie będą korzystali z fajerwerków. – Gramy, robimy swoje, staramy się nikomu nie przeszkadzać. Celebrujmy to, cieszmy się tym – podsumował Owsiak.

