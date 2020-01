Makabryczne odkrycie na Dolnym Śląsku. Świnie zjadły mężczyznę

– Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Dokładnej daty nie znamy, ale w okresie od 31 grudnia do 8 stycznia doszło do zdarzenia, gdzie pokrzywdzony został zjedzony przez świnie – powiedziała w rozmowie z e-legnickie.pl Magdalena Serafin z Prokuratury Rejonowej w Lubinie. Do wspomnianego zdarzenia doszło w Osieku pod Lubinem, gdzie mieszkał 72-latek.

Fragmenty czaszki i kilka kości

Mężczyzna zaginął w Sylwestra i nie był widziany przez kilka dni. Wówczas jeden z jego sąsiadów zaniepokojony zniknięciem 72-latka, wszedł na teren jego posesji. Tam, jak wynika z relacji 24legnica.pl, znalazł szczątki sąsiada, a konkretnie fragmenty czaszki oraz kilka kości. – Pokrzywdzony był osobą starszą, nadużywającą alkoholu i niewykluczone, że zasłabł, bądź też z jakichś innych przyczyn upadł i wówczas został zjedzony przez świnie – podkreśliła prokurator Magdalena Serafin.

Świnie należały do zmarłego mężczyzny, który mieszkał sam. Z relacji świadków wynika, że 72-latek nie zamykał zwierząt w chlewie, więc te swobodnie chodziły po terenie posesji.

