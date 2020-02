Głogów. Uczeń przystawił nauczycielowi lufę do głowy. „Miała być piąteczka”

Dolnośląska policja zajęła się sprawą ucznia, który podczas lekcji w Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie przyłożył nauczycielowi do głowy atrapę pistoletu, po czym wycelował w sufit i wystrzelił. Chuligański wybryk został nagrany przez kolegów nastolatka, a filmik został udostępniony w mediach społecznościowych.

Gdy o incydencie dowiedziała się dyrekcja, do szkoły zostali wezwani rodzice ucznia. Jak podaje portal My Głogów okazało się, że nastolatek miał pistolet na kapiszony. – Złamany został regulamin szkoły, a uczeń był pełnoletni. Uczeń okazał skruchę, przepraszał. Tłumaczył się, że to był tylko głupi żart. Wcześniej nie było z nim problemów wychowawczych. Został ukarany naganą – przekazał Paweł Korzeń, dyrektor ZSP.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy uczeń poniesie inne konsekwencje swojego zachowania. – Weryfikujemy informacje – powiedział Polsat News podinsp. Bogdan Kaleta z KPP w Głogowie.

Czytaj także:

Władze szkoły kazały uczniowi obciąć włosy. Interweniowały Ellen DeGeneres i Alicia Keys