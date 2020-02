Koszalin. Pacjent z podejrzeniem infekcji wywołanej koronawirusem

– Wywiad epidemiologiczny jest ujemny, a stan pacjenta dobry. Zgodnie z rekomendacjami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego pobrano od chorego próbki do badań dotyczących obecności koronawirusa – poinformował Cezary Sołowij. Słowa rzecznika prasowego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie cytuje portal Onet.pl.

Dwie Polki ewakuowane z Wuhan

Pod koniec ubiegłego tygodnia dwie Polki ewakuowane z chińskiego miasta Wuhan trafiły do Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Kobiety same wyraziły chęć powrotu do rodzimego kraju. Powodem ich decyzji była rozprzestrzeniająca się w Azji epidemia koronawirusa. Jak relacjonowało RMF 24, podróż Polek była realizowana dwoma samolotami. Pierwszy z nich wylądował w Paryżu. W stolicy Francji obie kobiety przesiadły się do samolotu polskich sił powietrznych.

Koronawirus – najnowszy bilans ofiar i zarażonych

Dotychczas w Polsce nie ma potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem. Z najnowszych danych wynika, że z powodu choroby zmarło ponad 2620 osób, a ponad 79,5 tys. zostało zarażonych.

