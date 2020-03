„Utracił możliwość rzetelnego wykonywania funkcji”. Gersdorf o TK

Małgorzata Gersdorf poinformowała w dokumencie procesowym skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego, że Sąd Najwyższy nie weźmie z wyżej wymienionego powodu udziału w zaplanowanej na wtorek 3 marca rozprawie ws. sporu kompetencyjnego z prezydentem i Sejmem – relacjonuje RMF 24. Uzupełniające pismo pierwszej Prezes Sądu Najwyższego zostało dołączone do pierwotnego stanowiska SN w sprawie wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.

Zastrzeżenia do wyboru Pawłowicz i Piotrowicza do TK

Małgorzata Gersdorf stwierdziła, że „skład TK wyznaczony do rozpoznania sprawy jest sprzeczny z przepisami prawa”. W dalszej części dokumentu, do którego dotarli dziennikarze RMF, Gersdorf przypomniała także zastrzeżenia do wyboru do TK Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza w związku z ukończeniem przez nich 65 roku życia oraz zastrzeżenia dotyczące prezes TK Julii Przyłebskiej i sposobu objęcia przez nią funkcji. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego kwestionowała również bezstronność Przyłebskiej. „Należy podkreślić, że w przeddzień złożenia przez Marszałka Sejmu wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego Julia Przyłębska spotkała się z Jarosławem Kaczyńskim" – napisała Małgorzata Gersdorf.

